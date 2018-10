B27 teilweise einspurig

Ab morgen bis voraussichtlich Donnerstag, 11. Oktober, wird ein Teil der defekten Lärmschutzwände an der B27 in

Dußlingen ausgetauscht, teilt das Regierungspräsidium mit. Insgesamt erfolgt ein Austausch

von sechs Wandelementen durch neu hergestellte Einheiten. Hierbei handelt essichumElemente im Mittelstreifen der B27 nördlich und südlich desTunnels Dußlingen sowie auf der Stützwand zwischen der B27 und der Hechinger Straße südlich des Tunnels.

Die Arbeiten werden von der Hechinger Straße aus mit einem Autokran unter halbseitiger Einengung der Straße durchgeführt. Auf der B27 in Fahrtrichtung Balingen wird die rechte Fahrspur aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt und der Verkehr über die Überholspur geführt. Anschließend folgt der Austausch der Wandelemente im Mittelstreifen der B27 nördlich und südlich des Tunnels Dußlingen. Hierfür wird jeweils in Fahrtrichtung Balingen und in Fahrtrichtung Tübingen die linke Fahrspur beziehungsweise die Überholspur für den Verkehr gesperrt.ST