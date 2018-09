Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/Archiv dpa

Karlsruhe/Crailsheim BGH urteilt am 20. Dezember über Zeitungsklage

Im Streit um das Crailsheimer Amtsblatt wird der Bundesgerichtshof (BGH) am 20. Dezember (9.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Dies teilte der BGH am Freitag in Karlsruhe mit.