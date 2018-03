Bach-Werke für Cello

Cello-Fans aufgepasst: Felix Thiedemann gibt am Samstag, 24. März, um 18 Uhr ein Cello-Solo-Konzert in der evangelischen Stadtkirche in Sulz.Auf dem Programm stehen zwei Barockwerke: Die Suite Nr. 2 in G-Dur und die Suite Nr. 4 in C-Dur von Johann Sebastian Bach.Es gibt nur wenige Werke für Streichinstrumente allein. Bachs sechs Suiten für Violoncello solo gehören heute zu den meistgespielten Wer...