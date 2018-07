Die Neugestaltung der Bachsatzstraße hat begonnen. Zunächst werden Arbeiten an der Wasserleitung ausgeführt, anschließend wird die Straße neu gestaltet. Die betroffenen Geschäfte sind während der Bauarbeiten trotzdem zugänglich. Wenn im Verlauf der Bauarbeiten die öffentlichen Parkplätze gesperrt sind, könne auf die öffentlichen Stellplätze bei der Metzgerei und den Besucherparkplatz vor dem Rathaus ausgewichen werden, kündigt die Gemeindeverwaltung an. Eine Umfahrung der Bachsatzstraße ist am besten über die Asperg- und die Steinlachstraße möglich. Um während der Sperrungen der Bachsatzstraße und der Hafnerstraße die Busanbindung aufrecht zu erhalten, wurde die Bushaltestelle Steinlachstraße um wenige Meter in die Achalmstraße verlegt. Dort befinde sich eine Ersatzhaltestelle.