Baden-Baden. Es ist nach Angaben des SWR eine der wichtigsten popkulturellen Veranstaltungen in Deutschland. «Für junge nationale und internationale Künstler sind wir Schaufenster und Plattform zugleich», sagte SWR3-Programmchef Thomas Jung am Mittwoch.

Eröffnet wird das Festival mit dem deutsch-spanischen Singer-Songwriter Nico Santos («Rooftop»). Weitere Festivalkünstler sind Tom Walker, Lea, Mabel, Namika, Lauv, Alma, Mike Singer, The Night Game, Jeremy Loops und Deva Mahal.

Bei dem Festival wird am Donnerstag der irische Musiker Rea Garvey als «SWR3 Pioneer of Pop» ausgezeichnet. Der Preis geht an Künstler, die die Popmusik besonders geprägt haben. Garvey nimmt ihn bei der Aufzeichnung der Sendung «SWR3 New Pop Festival - Das Special» im Festspielhaus entgegen. Erwartet werden dazu auch Revolverheld, The BossHoss, Amy Macdonald, Eagle-Eye Cherry und Álvaro Soler. Moderator der Show ist Guido Cantz. Das Festival findet zum 24. Mal statt. Geschäfte in der Stadt sind Freitag und Samstag bis 22.00 Uhr offen.