Machte Kirchentellinsfurt 2015 noch einen Jahresverlust in Höhe von knapp 35 000 Euro, waren es 2016 rund 40 000 Euro. Auch bei der Wasserversorgung errechnete der Steuerberater Miese. Lagen die 2015 noch bei rund 38 230 Euro, schnellten sie im Jahr 2016 auf fast das Doppelte in die Höhe: rund 76 360 Euro. Der Gemeinderat nahm’sam Donnerstagabend in seiner Sitzung zur Kenntnis.