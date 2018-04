Ein Arbeiter reinigt am Bahnhof Gare Saint-Lazare einen Bahnsteig. Foto: Thibault Camus/AP/Archiv dpa

Paris Bahnstreik in Frankreich: Einschränkungen auch im Südwesten

Ein Bahnstreik am Samstag in Frankreich wirkt sich auch auf Bahnreisende in Baden-Württemberg aus.