Bande von Ladendieben im Metzinger Outlet gefasst

Die drei rumänischen Staatsangehörigen aus einer Gemeinde im Ostalbkreis stehen im Verdacht, am Samstagnachmittag im Metzinger Outlet Waren im Wert von etwa 1700 Euro entwendet zu haben. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr beobachtet, wie die Tatverdächtigen in einem Sportbekleidungsgeschäft mindestens zwei Paar Schuhe entwendet haben sollen, weshalb er die Polizei verständigte.

Beamte konnten das Trio wenig später vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des von den Tatverdächtigen genutzten Autos stießen die Polizisten auf Bekleidung aus fünf weiteren Geschäften, die nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls nicht bezahlt wurden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden gegen die teilweise bereits einschlägig vorbestraften Männer Haftbefehle beantragt, die am Sonntag vom Haftrichter am Landgericht Tübingen für die 28- und 36-Jährigen auch in erlassen wurden. Der Haftbefehl gegen den einzig bislang noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getretenen 30-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.