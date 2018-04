Am Montag gegen 17.40 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen Richtung Ergenzingen: Dort war die Filiale der Raiffeisenbank in der Gäustraße überfallen worden.

Um 17.34 Uhr hatten Mitarbeiter der Bank selbst die Polizei gerufen: Ein Bewaffneter war in die Bank gekommen und hatte Geld verlangt. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung ein und zog starke Kräfte zusammen. Nach TAGBLATT-Informationen wurde kurz darauf ein Mann in Ergenzingen festgenommen. Er wird derzeit von der Kriminalpolizei überprüft.

Ob es sich um den Bankräuber handelt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei war weiterhin mit vielen Beamten vor Ort, um etwaige Spuren zu sichern und die Umgebung abzusuchen.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Gerüchte machten die Runde, dass nach einem weiteren Verdächtigen gefahndet werde. Die Polizei geht allerdings derzeit davon aus, dass der Bankräuber allein gehandelt hat: Es lägen keine Erkenntnisse über einen weiteren Täter vor, so der Polizeiführer vom Dienst gegenüber dem SCHWÄBISCHEN TAGBLATT.

Im Ort verursachte der Vorfall große Aufregung. Dutzende von Schaulustigen standen entlang der Utta-Eberstein- und der Gäustraße und diskutierten über das Geschehene. Gerüchte kursierten über den oder die mutmaßlichen Täter. Von der Tat selbst hatten die meisten jedoch erst durch den massiven Polizeieinsatz etwas mitbekommen.

Mindestens sieben Polizeifahrzeuge parkten vor der Bankfiliale und an der Ecke Utta-Eberstein-/Albrecht-Wirt-Straße, wo der mutmaßlichen Bankräuber nach Aussagen von Anwohnern festgenommen worden war. In der Bankfiliale arbeitete die Spurensicherung. An der Einmündung zur Hölderlinstraße standen Spezialeinsatzkräfte .