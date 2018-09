Basketballer treten in WM-Qualifikation in Ludwigsburg an

Ludwigsburg. Am 3. Dezember (20.00 Uhr) tritt das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gegen Estland an, wie der Deutsche Basketball Bund am Dienstag mitteilte. Mit dem achten Sieg im achten Spiel hatten die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder die Qualifikation für die WM 2019 in China bereits am Sonntag perfekt gemacht, als sie in Leipzig nach Verlängerung gegen Israel gewannen.

Estland ist mit sechs Niederlagen in acht Partien momentan Gruppenletzter und hat keine Chance mehr auf die WM-Qualifikation. Das Hinspiel in Tallinn hatten die Deutschen am 13. September deutlich 86:43 gewonnen. In Ludwigsburg war die deutsche Auswahl zuletzt vor 30 Jahren zu Gast.