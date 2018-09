Einen kleinen Abnehmer hätte die Bahn auf jeden Fall schon mal.

In der Königsstraße trifft man immer wieder skurrile Menschen. Das gehört zum Alltag. Als ich vor kurzem auf dem Weg zur Arbeit war, hörte ich plötzlich ohrenbetäubenden Lärm. Gehämmer, Schläge und laute Schreie – alles durcheinander und laut. Eskaliert hier gerade ein Streit? Wo wird gebaut? Was passiert? Verdutzt drehte ich mich um. Vor mir stand ein Mann mit Baby im Arm, an das Ohr des Kleinen hielt er ein Handy. Nicht einfach nur so, sondern um dem Kind ein Schlaflied vorzuspielen. Na ja, von einem Lied kann man wohl eher nicht sprechen. Denn der ohrenbetäubende Krach kam genau aus diesem Handy.

Ich war geschockt. Wie kann man nur? Das Kind aber schlummerte friedlich. Ich wollte meinen Augen – beziehungsweise Ohren – nicht trauen. Viele lieben Ruhe, manche wohl aber auch Lärm. So sehr, dass sie ihn professionell aufnehmen. Zum Beispiel Hundetrainer – das hat eine Recherche ergeben. Unangenehme Straßengeräusche vom Band soll die Vierbeiner gegen Angst abhärten.

An verzweifelte Eltern, die ihre Kindern nur mit Lärm zum Schlafen bekommen, hat aber anscheinend noch niemand gedacht. Na Deutsche Bahn, wann können wir mit einer S21-Lärm-CD rechnen?