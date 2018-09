Befürworter und Gegner der Stadtbahn kamen zum Infoabend in die Hepper-Halle

Die Einpendler, so Palmer, legten jeden Tag rund 3,6 Millionen Kilometer zurück – so viel wie 90 Mal um den Globus. Rund 350 Interessierte waren zu der Veranstaltung von Stadt und Landkreis gekommen – etwa ein Drittel davon bekannte auf Nachfrage Palmers, Gegner der Stadtbahn zu sein. Weitaus weniger meldeten sich, als nach den Befürwortern gefragt wurde. Und wiederum ein Drittel hatte noch keine Meinung (Bild), sondern kam, um sich zunächst einmal zu informieren.

Dazu bot der Abend reichlich Gelegenheit: Auf Tafeln hatte die Stadtverwaltung mehrere Pläne und Zeichnungen gehängt, auf denen Streckenabschnitte und Bahnsteige zu sehen waren. Der Verein Pro Regio Stadtbahn, zu dessen Gründungsmitgliedern Palmer gehört, hatte Broschüren ausgelegt. Und an einer Tafel durften die Besucher Kärtchen anbringen, auf die sie geschrieben hatten, was sie nun am meisten interessiert: „O-Bus als Alternative“, „Auswirkungen auf Busverkehr“, „prognostizierte Bauzeit“ oder auch „direkte Auswirkungen auf Anwohner Haltestellen“ stand dort. Ob diese Fragen beantwortet wurden, darüber wird das TAGBLATT noch berichten.