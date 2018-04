Begrüßung durch den Olympiasieger

Olympiasieger, Welt- und Europameister“ steht schlicht auf den drei neuen Ehrentafeln an den Ortseingängen Altheims. Keine Jahreszahlen, keine Aufzählung, wie oft Michael Jung bereits Gold gewann. Wurde hier vergessen, dass der Altheimer Reiter bereits drei mal olympisches Gold ersprungen hat? Mitnichten, in Altheim denkt man eben mit: „Wir wollten das einfach offen lassen, weil ja noch Titel dazukommen könnten“, erklärte Friedemann Schindele, stellvertretender Ortsvorsteher Altheims, beim gestrigen Pressetermin.

Die drei Ehrentafeln für den Altheimer Reitstar begrüßen nun Autofahrer, die aus Richtung Salzstetten, Hochdorf und auch Grünmettstetten in den 1700-Einwohner zählenden Ortsteil Horbs kommen. Mit ihnen wolle man „der Freude Ausdruck verleihen, dass Michael Jung den Namen Altheims in der Welt bekannt gemacht hat“, wie Ortsvorsteherin Sylvia Becht betonte. Der Ortschaftsrat habe sich im Vorfeld lange Gedanken über das passende Bild gemacht – und scheint es gefunden zu haben: „Mir gefällt’s sehr gut“, sagte Michael Jung, der erst am Dienstag von einem Turnier in Italien zurückgekehrt war. An den Sprung, der auf den Stelen abgebildet ist, kann sich der 35-Jährige bestens erinnern: „Sprung 5B in Rio de Janeiro. Das war das erste Wasserhindernis auf dem Parcours.“ Es ist das gleiche Foto, das auch für die Michael-Jung-Briefmarke verwendet wurde.

Sichtbare Würdigung

5000 Euro haben die drei Stelen gekostet, inklusive Bauhofkosten und den Bildrechten, die beinahe vernachlässigt wurden. „Wir hatten das Bild ausgewählt und die Stelen schon in Auftrag gegeben, bis uns die Stadtverwaltung darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir das Foto nicht einfach so verwenden dürfen“, erklärte der ehemalige Ortsvorsteher Andreas Bronner. Schnell wurde Kontakt mit dem Fotografen aufgenommen, der Lizenzerwerb sei daraufhin kein Problem gewesen.

Allmählich werden die Erfolge Jungs sichtlich gewürdigt, erklärte Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger. Nach der Briefmarke und dem Jung-Jugendförderpreis, der beim Reitturnier in Nordstetten verliehen wird, sind die Tafeln nun der nächste Schritt, Horbs einzigen Ehrenbürger entsprechend zu würdigen. „Zumal er sich nach einem erfolgreichen Springen im Ausland nun noch mehr freut, wieder nach Hause zu fahren“, scherzte der OB, der aber offen ließ, ob es demnächst auch eine Michael-Jung-Straße oder einen Michael-Jung-Platz geben wird.