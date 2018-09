Zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach Polizeiangaben ein Sachschaden von annähernd 10000 Euro entstand, kam es am Donnerstag in der Tübinger Sigwartstraße. Kurz vor 20 Uhr stand der 57-jährige Fahrer eines Opel hinter dem Auto einer Fahranfängerin an einer roten Ampel. Weil diese eine Grünphase verpasste, wechselte der Opel-Fahrer auf die Linksabbiegespur. Dabei übersah er den dort fast schon auf gleicher Höhe fahrenden Audi eines 47-Jährigen. Die beteiligten Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.