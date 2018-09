Belohnung für die Mitarbeiter

Oberbürgermeister Boris Palmer will den städtischen Angestellten etwas Gutes tun und jedem von ihnen einen Tübinger Einkaufsgutschein im Wert von 44 Euro spendieren. „Die Gewerbesteuer-Einnahmen betragen dieses Jahr 53,16 Millionen Euro und damit 12 Millionen Euro mehr als geplant. Wir haben also ein sehr, sehr gutes Haushaltsjahr und können uns das leisten“, sagte er am Montag im Verwaltungsauss...