Der Auftritt des Shanty-Chors der Marinekameradschaft Rottenburg, zu dem der katholische Frauenbund Wendelsheim eingeladen hatte, begeisterte 300 Besucher. Mit dem Lied „Anchors Away“ marschierten die Sänger ein und ließen gleich danach den „Seemann“ folgen. Auch das „Gorch-Fock-Lied“und „Santiano“ durften nicht fehlen.

Das Beste hatte sich der Chor für die Zugaben aufgespart: „My Bonny Is Over The Ocean“ und den Mitschunkel-Hit „Auf der Reeperbahn“.

Eintritt kostete das Konzert nicht. Dafür bat der Frauenbund um Spenden, die kranken Kindern und der Erforschung seltener Krankheiten zu Gute kommen sollen.