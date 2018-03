Stuttgart. Vom 9. April bis zum 8. Juni könnten die Unterlagen beim Bürgermeisteramt in Philippsburg und im Umweltministerium in Stuttgart eingesehen werden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Die Behörde stelle die Dokumente zudem auf ihrer Internetseite bereit. Bürger können sich innerhalb der Frist zum Vorhaben äußern. Je nach Anzahl und Inhalt der Einwendungen findet dann ein Erörterungstermin statt.

Der Energieversorger EnBW hatte die Stilllegung und den Abbau des Blocks 2 im Juli 2016 beantragt. Für Block 1 des Kernkraftwerks hat das Umweltministerium im April 2017 die erste Stilllegungs- und Abbaugenehmigung erteilt.