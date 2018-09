Reutlingen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der 67-Jährige zuvor eine E-Mail bekommen, der zufolge er knapp eine Million englische Pfund gewonnen hatte. Der Mann trat mit dem unbekannten Verfasser in Kontakt und wurde aufgefordert, für die Ausstellung eines Gewinnzertifikats rund 1000 US-Dollar zu überweisen. Es folgten weitere Forderungen, die angeblich die Kosten für Überprüfungen decken sollten und zur Vorauszahlung von Steuern notwendig seien. Als der 67-Jährige eine weitere Überweisung tätigen wollte, schöpfte ein Bankangestellter Verdacht - woraufhin der Mann am Donnerstag Anzeige erstattete.

Die Masche ist bei der Polizei demnach bekannt. Nach Beobachtungen der Ermittler wenden sich die Betrüger dabei fast ausschließlich an ältere Menschen. Die Polizei betont: «Bei echten Gewinnen muss niemals Geld bezahlt werden.»