Betrunkener beleidigt Beamte und bietet dann Tausende Euro

Stuttgart. Damit habe der 38-Jährige am Donnerstagabend am Bahnhof Bad Cannstatt versucht, die Beamten zu bestechen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die lehnten das unmoralische Angebot aber ab - und ermitteln nun wegen Beleidigung und des Versuchs der Bestechung von Amtsträgern.