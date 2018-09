Bewunderung für 38 Jahre Treue

Beim Horber Unternehmen Lauffer Pressen war Richard Lauffer 38 Jahre tätig. 35 Jahre davon als Geschäftsführender Gesellschafter und seit 2014 als Vorsitzender der Geschäftsführung. Am Freitag hat sich der beliebte Unternehmer in den Ruhestand verabschiedet. Die 1872 gegründete Maschinenfabrik Lauffer ist seit kurzem Teil der chinesischen Aktiengesellschaft HFM. In Zukunft werden die bisherigen M...