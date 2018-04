Biberdämme entfernt: Anzeige wegen Naturschutzgesetz-Verstoß

Munderkingen. Er müsse nun mit einer Anzeige wegen eines «gravierenden Eingriffs in die Natur» rechnen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Unter Umständen könne ein solcher Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz sogar mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. Zeugen hatten beobachtet, wie sich der Mann am Dienstagabend unweit von Munderkingen an den Biberdämmen zu schaffen machte. Zu seinem Motiv gab es zunächst keine Angaben. Der europäische Biber ist eine streng geschützte Art. Landwirte und Kommunen klagen allerdings immer wieder über Biber-Schäden.