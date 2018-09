Nellingen. Der 46-Jährige habe mehrere Fahrzeuge überholen wollen, die hinter einem Lastwagen hergefahren seien, teilte die Polizei am Donnerstag in Ulm mit. Dabei habe er nicht erkannt, dass ein Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Bei der Kollision am Mittwochabend wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er starb am Abend in einer Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt.