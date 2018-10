Bombenangriffe und überfüllte Bunker

Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg“ heißt der Vortrag von Ulla Reyle, den sie am Dienstagabend in der Entringer Zehntscheuer hielt. Sie nennt die Geburtenjahrgänge zwischen 1934 und 1944 die „Kriegskinder“. Reyle spricht dabei nicht von einer Generation, sondern von Kohorten. „Generationen werden in 25 Jahren gerechnet, Kohorten in etwa 10“, sagt sie. Die nächste Kohorte (Gruppe) bildeten die...