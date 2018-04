Die Kinder sollten erfahren, wie brennende Flüssigkeiten gelöscht werden können. Hierzu wurde offenbar im Hofraum der Schule mehrmals Spiritus in einem Topf angezündet und jeweils durch Abdecken der Flammen erstickt. Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Stichflamme. Dies führte dazu, dass die Oberbekleidung einer in der Nähe stehenden 10-Jährigen Feuer fing. Mit Brandverletzungen noch unbekannter Schwere wurde das ansprechbare Mädchen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zwei weitere, gleichaltrige Schülerinnen wurden vom Rettungsdienst mit Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Zwei leicht verletzte Mädchen und ein ebenfalls leicht verletzter Junge konnten nachdem sie medizinisch versorgt wurden, den Eltern übergeben werden. Die Schüler wurden nach dem Vorfall von der Lehrerschaft und, ebenso wie die Feuerwehrleute, von Notfallnachsorgeteams betreut.