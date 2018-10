Glosse Brücken-Woche

In einer Woche mit zwei Enden, wo fängt man da an, wo hört man da auf? So ein Mittwochs-Feiertag schlaucht total. Allein schon die Entscheidung, wohin mit den Brückentagen, verbrät man sie vor oder nach dem Feiertag oder hebt man sie doch besser auf für noch schlechtere Zeiten, fiel häufig erst nach langem Ringen.