Wahl Bürgermeisterin oder Bundeskanzlerin: Die Kandidatin versteht sich als „Aufdeckungspolitikerin“

Drei Kandidaten bewerben sich am 15. April ums Kusterdinger Bürgermeisteramt. Das TAGBLATT stellte ihnen fünf Fragen. Heute stellt Friedhild Miller ihre Ideen vor, mit denen sie in den kommenden acht Jahren die Härten verändern will. Kommenden Sonntag können rund 6700 Wahlberechtigte an die Urnen.