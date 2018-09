Bundesliga-Vorletzter Stuttgart mit Didavi gegen Bremen

Stuttgart. «Er steht im Kader», sagte Trainer Tayfun Korkut am Freitag. Für die Startelf dürfte der Offensivspieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach seinen Achillessehnenproblemen allerdings noch keine Option sein. Auch Rechtsverteidiger Andreas Beck, der beim jüngsten 0:2 in Leipzig geschont worden war, ist wieder bereit.

Nach nur zwei Punkten aus den ersten fünf Spielen in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga will der VfB mit Trotz und Optimismus die Wende schaffen. «Wir dürfen nicht anfangen zu zweifeln. Wir müssen den nächsten Anlauf nehmen, mit dem Druck, mit der Kritik, die da ist, mit allem, was zu dieser Situation dazugehört», sagte Korkut. «Aber wir dürfen nicht von unserem Weg abgehen. Da bin ich zuversichtlich, ganz klar.»