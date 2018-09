Bundeswehrsoldat soll Frau in Kaserne vergewaltigt haben

Calw. Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat nach Angaben vom Dienstag Ermittlungen aufgenommen. Den Angaben zufolge hatte sich die 21-Jährige am Wochenende mit einem 28 Jahre alten Soldaten verabredet und sei von ihm heimlich auf das Gelände der Kaserne gebracht worden. Dort habe sie die Nacht verbracht. Am frühen Sonntagmorgen sei jedoch der 31-Jährige in das Zimmer gekommen und habe sie im Schlaf überrascht. Ob der 28-Jährige, mit dem sie freiwillig mitgegangen war, zu dem Zeitpunkt im Zimmer war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Ein Sprecher der Kaserne war zunächst nicht zu erreichen.