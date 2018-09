CDU-Bundesvize Strobl: Brinkhaus-Wahl war «souverän»

Stuttgart. «Das ist Demokratie innerhalb einer Fraktion. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat souverän entschieden», erklärte Strobl, der auch Innenminister von Baden-Württemberg ist, am Dienstag in Stuttgart. Er habe in den vergangenen Wochen «die kritische Stimmung unter den Kollegen im Deutschen Bundestag durchaus wahrgenommen».

Die Unionsfraktion im Bundestag hatte zuvor ihren Vorsitzenden Kauder - Abgeordneter aus dem Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen - nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Ralph Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. «Mit Ralph Brinkhaus war ich gemeinsam stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion», erklärte Strobl. «In dieser Arbeit habe ich ihn als verlässlichen Kollegen kennengelernt.»