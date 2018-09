CDU sucht ihren Kompass

Rust. Die Rechtsradikalen bekämpfen, ihnen die Themen wegnehmen und ihnen im Wahlkampf nicht nach dem Munde reden – keine leichte Aufgabe für Christdemokraten im Land. Das zeigte sich bei einem Landesparteitag am Wochenende in Rust, der der Vorbereitung auf die Europa- und die Kommunalwahl diente. Beide Wahlen sind am selben Sonntag, dem 26. Mai 2019.

Das Seelenleben der Kanzlerinnenpartei wirkt durcheinander. Auf dem Podium und am Pult lässt man sich das kaum anmerken. Aber es ist zu spüren und in Zwiegesprächen am Saalrand auch zu hören. Von der klassischen Konkurrenz droht wenig Gefahr – kaum einer zweifelt etwa, dass die Südwest-CDU bei der Europawahl wieder als stärkste Kraft abschneiden wird. Aber wie umgehen mit den Populisten von rechts, die alles, was im Land nicht klappt, auf Europa schieben, oder wahlweise auf Flüchtlinge, Lügenpresse, Systemparteien?

„Lasst uns alles geben“, ruft der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl am Ende einer halbstündigen Rede in den Saal, und es klingt nach dem, was es sein soll: ein Alarmruf für eine vielleicht doch behäbig gewordene Landespartei – zu behäbig für die Lage. „Brandstifter im Biedermannsakko“, „blanke Hetze, blanken Hass“, mit solchen Vokabeln hatte sich der Landesinnenminister zuvor scharf von der AfD abgegrenzt. Es ist ein neuer Ton, manche dieser Begriffe hatte man in der Vorwoche bereits aus dem Landtag in Wiesbaden gehört, von Strobls Parteifreund Volker Bouffier, der bald selbst eine Landtagswahl zu bestehen hat.

Auch die Berufs-Europapolitiker der Union lassen keinen Zweifel daran, was die Stunde geschlagen hat. „Das wird eine historische Wahl“, sagt der Christsoziale Manfred Weber, Chef der Fraktion der Europäischen Volkspartei und Aspirant auf die EVP-Spitzenkandidatur, mithin die Nachfolge des scheidenden Jean-Claude Juncker. „Am 26. Mai wird über das Schicksal des Kontinents entschieden.“

Soweit, so kämpferisch – ein Routinier aber muss erst klar machen, wo das Problem liegt, auch bei denen, die ihm jetzt zuhören. Daniel Caspary aus Karlsruhe, seit 14 Jahren im Europaparlament und dort Chef der CDU/CSU-Gruppe, verlangt „einen klaren Kompass“ und erinnert daran, dass beim vorigen Mal Chancen liegengelassen worden seien. Gegen Europa – oder eine angebliche Regelungswut der Brüsseler Bürokraten – lässt sich in Wahlkämpfen ja stets besser punkten als für Europa. Laut Caspary haben sich die CDU, noch mehr aber die CSU, damals nicht entscheiden können, ob sie nun eher für oder gegen den europäischen Einigungsprozess sei. „Wir sollten aber“, sagt er, „nicht noch einmal auf Gas und Bremse gleichzeitig stehen.“ Ob es jeder im Saal verstanden hat?

Und dann ist da noch das andere, das man in Rust nicht von den Rednern, aber hinter vorgehaltener Hand erfährt: eine tiefsitzende Wut, auch bei als besonnen bekannten Mandatsträgern, über die aktuelle Performance der eigenen Koalitionsregierung in Berlin. Rücktrittsforderungen gegen den Bundesinnenminister sind da zu hören, Frust über die klägliche Regieleistung der Kanzlerin – und düstere Prophezeiungen. Von Peter Weiß zum Beispiel, dem Bundestagsabgeordneten aus Emmendingen. Er erwähnt einen Parteifreund, der sonst immer bei Parteitagen dabei ist, aber heute hier im Saal fehlt: Volker Kauder. Dessen Wiederwahl zum Chef der Bundestagsfraktion steht am kommenden Dienstag an. „Ich glaube, es wird eng für ihn“, sagt Weiß, „die Leute suchen ein Ventil.“