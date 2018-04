Der Mann war am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr nach vorangegangenen Streitigkeiten in sein Auto gestiegen und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol nach Hause gefahren, so die Polizei. Mehrere Zeugen beobachteten, wie er wegfuhr und verständigten die Polizei. Die rückte zum Haus des Mannes aus. Da jedoch niemand öffnete, durchsuchten die Beamten die Räume auf richterliche Anordnung hin und trafen den 29-Jährigen an. Gegen seine vorläufige Festnahme setzte er sich zur Wehr, musste sich aber dennoch einer Blutentnahme unterziehen. Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. Die verbotenen Pflanzen, Utensilien und das aufgefundene Marihuana, wurden beschlagnahmt und der 29-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.