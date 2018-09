Ciao Ella!

Stuttgart. Abgesehen mal von kleineren „Graswurzel“-Systemen, mit denen einige Schulen schon länger experimentieren und teils auf beachtliche Weise arbeiten.

Ella aber, die „große Lösung“, die Baden-Württemberg als „Leuchtturm“ der digital unterstützten Bildung erstrahlen lassen sollte, ist vorerst gescheitert. Die Projektpartner befinden sich in offenem Streit, nun sind Juristen am Werk. Der eigentliche Auftrag soll in ein EU-weites Ausschreibungsverfahren gehen. Das kann dauern.

Die grün-schwarze Landesregierung hat das bereits 2015 unter Grün-Rot angestoßene Vorhaben in den Sand gesetzt. Sie verursachte einen in der Höhe noch nicht abschätzbaren Millionenschaden. Das muss politisch aufgearbeitet werden. Vor allem aber wirft es die Frage auf: Wie weiter?

Ella war angelegt als eine Art Komplettpaket unter den Lernmanagement-Systemen. Cloud-basiert sollte sie pädagogische wie organisatorische Aufgaben übernehmen. Alle Lehrer sollten endlich dienstliche E-Mail-Adressen bekommen, digital miteinander und mit Schülern kommunizieren können, Lerninhalte und Bildungsmaterial bereitstellen, austauschen und online ablegen können. Die Plattform sollte auch der Organisation von Lernvorgängen dienen, sollte Leistungen und Fortschritte von Kindern erfass- und auswertbar machen. Außerdem sollte Ella alle Beteiligten in Verwaltung und Organisation entlasten. Vielleicht war das einfach zu groß gedacht.

Das Land sucht nun einen neuen Dienstleister, der Ella technisch umsetzt. Doch vielleicht sollte man mal durchatmen und grundsätzlicher über das Projekt nachzudenken. Auch andere Länder experimentieren mit solchen Plattformen, auch andere haben Probleme, etwa Nordrhein-Westfalen mit dem Projekt „Logineo“.

Gleichzeitig zankt Deutschland seit Jahren um den „Digitalpakt“. Mit dem 2016 angekündigten, fünf Milliarden Euro schweren Förderprogramm – das inzwischen nur noch 3,5 Milliarden schwer ist und von dem noch kein Cent floss – will der Bund die Länder bei der Schul-Digitalisierung unterstützen. Längst nicht klar ist, wie das formal umgesetzt werden soll und was es konkret heißt. Vermutlich wird es neben Glasfaseranbindung um technisches Gerät gehen. Denn es entstehen tolle Fotos, wenn Politiker sich mit High-Tech und strahlenden Schulkindern ablichten lassen.

Doch wie wäre es, wenn Berlin einen Teil der Milliarden nimmt und mit der ganzen Wucht des Bundes Verhandlungen über eine Plattform für alle deutschen Schulen mit den wenigen IT-Konzernen aufnimmt, die so etwas überhaupt können. Unproblematisch ist auch diese Idee nicht, es gibt viele Fallstricke. Aber soll wirklich jedes Bundesland mit einem eigenen Millionenprojekt scheitern?

