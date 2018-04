Curevac kann erweitern

Der Weg für die Curevac-Erweiterung ist frei. Der Tübinger Gemeinderat stimmte jüngst für den Verkauf einer Fläche von 4259 Quadratmetern an der Ecke Maria-von-Linden-Straße/Friedrich-Miescher-Straße für 810000 Euro an die Objektgesellschaft Georg Reisch GmbH & Co KG. Diese baut ein Labor- und Logistikgebäude für 400 Mitarbeiter und vermietet es für mindestens 15 Jahre an Curevac. Die Stadt lässt sich ein Vorkaufsrecht ins Grundbuch eintragen.

Der Gemeinderat entschied ohne Gegenstimmen, aber mit sechs Enthaltungen. Zuvor hatte es eine lebhafte Debatte gegeben. Die Linke und Markus Vogt bevorzugten ein Erbpachtmodell. Das sei aber im Heimfall zu kompliziert, wandte Baubürgermeister Cord Soehlke ein. Berndt Rüdiger Paul (AL/Grüne) fand den Kaufpreis von 190 Euro je Quadratmeter „für so ein Filetstück“ zu niedrig. Oberbürgermeister Boris Palmer wurde daraufhin ungehalten. Er widersprach: „Das ist der höchste Preis für ein Gewerbegrundstück, zumindest seit ich OB bin.“ Üblich seien 80 bis 90 Euro je Quadratmeter. Außerdem gebe es das Unternehmen erst 15 Jahre und es verdiene „noch keinen Euro“. Der ganze Technologiepark sei noch nicht stabil genug für solche Forderungen, ergänzte Soehlke. Die Mehrheit sah es ähnlich.