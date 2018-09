Dämpfer für VfL

Ein Eigentor, ein Gegentor nach einem Torwartfehler und obendrauf noch ein Lattentreffer in der 88. Minute – das Duell der beiden Topteams der Fußball-Landesliga gegen die SV Böblingen lief jetzt nicht so richtig glücklich für den VfL Pfullingen. Der Verbandsliga-Absteiger, der in den ersten vier Spielen bei 14:0 Toren vier Siege sammelte, musste nach dem 2:3 am Donnerstag vor 250 Zuschauern auf ...