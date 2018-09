Damit es auf den Straßen läuft

Lastkraftwagen und Kleinwagen fahren auf der Autobahn 8 Richtung München. Die Kamera schwenkt in die Gegenrichtung. Auch in Richtung Karlsruhe sind viele Autos unterwegs, doch der Verkehr ist flüssig. Auf einem anderen Bildschirm leuchten die Verkehrsadern auf einer Baden-Württemberg-Karte grün. Das heißt: Zur Zeit gibt es auf den Autobahnen keinen Stau. Damit das möglichst so bleibt, überwachen zwei Mitarbeiter der Straßenverkehrszentrale im Stuttgarter Norden Tag und Nacht die vielen Bildschirme in dem Kontrollraum und damit den Verkehr, die Tunnel und die Anlagen, die den Verkehr etwa über aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzungen steuern.

„Wenn der Verkehr flüssig läuft, leisten wir einen erheblichen Beitrag zur Luftreinhaltung“, sagt Klaus Tappeser (CDU), Tübinger Regierungspräsident. Dies sei insbesondere mit Blick auf die Feinstaub-Problematik in verschiedenen Städten des Landes wichtig. Bei Stau, so Tappeser, vervierfache sich der Ausstoß von Partikeln, sogar fünfmal so hoch sei die Menge der Kohlenwasserstoffe.

Die Landesstelle für Straßentechnik sitzt in Stuttgart, gehört aus verwaltungstechnischen Gründen jedoch zum Regierungspräsidium Tübingen.

Der Verkehr im Land verdichtet sich zunehmend. „Damit nehmen auch die Staus zu und die Unfallgefahr steigt“, gibt Stefan Heß zu bedenken. Er leitet die Landesstelle für Straßentechnik. „Service heißt bei uns vor allem Information“, sagt Heß. Neben Anzeigetafeln, die an Autobahnen und auch viel befahrenen Bundesstraßen Geschwindigkeitsbegrenzungen anzeigen, auf Gefahren hinweisen, den Standstreifen als zusätzliche Spur freigeben oder an Baustellen den Verkehr regeln gibt es auch Umleitungsempfehlungen oder Informationen darüber, ob mehr Zeit für die Fahrt eingeplant werden muss.

Probleme werden simuliert

Daneben ist die Landesstelle in Stuttgart zuständig für die Überwachung von 15 größeren Tunnel im Südwesten. Um so gut wie möglich auf Unglücksfälle im Tunnel reagieren zu können, sind diese mittlerweile technisch immer komplexer ausgestattet. Dies macht auch ihre Wartung oder auch Sanierung aufwendiger. Deshalb setzt die Landesstelle aktuell eines von bundesweit drei Pilotprojekten zur Tunnelsimulation um. Das Programm simuliert in erster Linie verschiedene Szenarien wie Feuer oder Unfall für den Engelbergbasistunnel, lässt sich jedoch auch auf andere Tunnel anwenden.

Der Engelbergbasistunnel am Leonberger Dreieck der Autobahnen A8 und A81 ist mit über 2,5 Kilometern der längste Tunnel im Südwesten – und mit 120 000 Fahrzeugen täglich zugleich der am stärksten belastete Autobahntunnel im Land. Vor 20 Jahren erbaut, soll der Tunnel bald saniert werden. Der eine Million teure Echtzeit-Simulator, also dieses spezielle Computer-Programm, soll auch mit Blick auf die anstehende Sanierung verschiedene Rahmenbedingungen erproben, ohne dass der Verkehr dadurch behindert würde.

Mitten in der Weströhre soll nun ein Lastwagen brennen, bei durchschnittlichen Wetterbedingungen und flüssigem Verkehr. Thomas Anfang von der Leitstelle wählt die entsprechenden Optionen auf dem Bildschirm aus. Die betriebstechnische Echtzeit-Simulation startet, nach sechs Minuten herrscht durch den Verkehr die normale Luftströmung, dann bildet sich langsam ein Stau hinter dem brennenden LKW. Es dauert ein paar Momente, dann wird der Brandalarm ausgelöst. Die eigentliche Arbeit besteht für die Experten nun im Detail: Kommen korrekte Meldungen, wenn es brennt? Lösen die richtigen Sensoren aus? „Das können wir mit dem echten System nicht tun“, sagt Thomas Voit von der Landesstelle: Ohne den Simulator müsste man den Tunnel dafür mindestens zwei Wochen sperren.