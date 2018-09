Das Bewusstsein der Bürger schärfen

Was künftig gegen Hochwasser und Überflutungen, wie sie nach dem Starkregen am 12. Juni diesen Jahres Waldachtal heimsuchten, getan werden kann, war das Thema einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, zu der rund 30 Interessierte kamen. Bürgermeisterin, Bauverwaltungsamtsleiterin und Landratsamtsvertreterin wollten vor allem das Bewusstsein schärfen. „Zusammenrücken und jeden Einzelnen zur V...