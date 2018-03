Das Knie macht Probleme

Weil Abwasser immer aggressivere Substanzen enthält, macht es den Kanal kaputt: Zwischen Mühlheim und Fischingen ist er in der Sohle komplett ausgefressen. Er müsse „dringend“ saniert werden, sagte Heinz Necker in der jüngstenSitzung des Abwasserverbands Empfingen. Das steht bereits seit mehr als einem Jahr fest. Neckers Ingenieurbüro hat entsprechende Pläne ausgearbeitet. In großen Teilen können...