Das Versagen des Arbeitspferdes

Occabo. Ausgerechnet die Sojus-FG-Rakete hat gestern versagt. Alle 62 Starts von Raketen des Typs seit 2001 waren erfolgreich – bis gestern, zwei Minuten nach dem Abheben von der Startrampe in Baikanur. Wegen eines Fehlers am Antrieb wurde die Raumkapsel Sojus-MS 10 mit zwei Astronauten abgesprengt, sie landete eine halbe Stunde später an Fallschirmen 400 Kilometer östlich vom Startplatz auf der Steppe in Kasachstan, 25 Kilometer neben der Stadt Scheskasgan. Die Astronauten sind augenscheinlich unverletzt, der Fehler war gestern zunächst nicht identifiziert.

117,8 Sekunden nach dem Start sind die vier Booster der ersten Stufen planmäßig abgesprengt worden. Videoaufnahmen aus dem Raumschiff zeigen Erschütterungen, die vom Absprengen herrühren können. 119 Sekunden nach dem Start hat sich die Rakete jedoch abgeschaltet.

Experten zufolge waren schon beim Brennen der ersten Raketenstufe Probleme aufgetreten. Die Nasa sprach von einer „Anomalie“ an der Stufe. Deswegen habe die zweite Stufe nicht gezündet. Binnen Sekundenbruchteilen wurde die Raumkapsel mit den Astronauten in 50 Kilometern Höhe von einer kleinen Notfallrakete an ihrer Spitze von der Sojus-Rakete weggerissen.

Der Kosmonaut Alexej Owtschinin und der US-Astronaut Nick Hague seien in gutem Zustand, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine auf dem Kurznachrichtendienst-Twitter. Sie wurden nach Baikonur zurückgeflogen, wo sie Angehörige trafen und medizinisch untersucht wurden.

Die Astronauten auf der Raumstation ISS seien über den Fehlstart informiert worden, teilte die Nasa mit. Das Raumschiff Sojus-MS 10 fehlt jetzt dort oben zum Rücktransport von Astronauten zur Erde. Möglicherweise muss Alexander Gerst länger als die geplanten sechs Monate auf der ISS ausharren, aber eine Entscheidung darüber könne jetzt noch nicht gefällt werden, sagte Europas Raumfahrtchef Jan Wörner der dpa. „Es hängt ganz wesentlich davon ab, wie schnell man die Ursache findet und für die Zukunft ausschließen kann.“

Für die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos ist der Unfall ein schwerer Schlag. Die Rakete vom Typ Sojus-FG, das Arbeitspferd der bemannten Raumfahrt, sollte eigentlich schon ausgemustert sein, aber der Nachfolger-Typ Sojus 2.1 hat mehrfach versagt, so dass Roskosmos für bemannte Flüge zur ISS auf die FG zurückgegriffen hat. Die FG wird nicht mehr hergestellt; die jetzt verunglückte war die zweitletzte. Die letzte soll am 6. Februar 2019 Astronauten zur ISS bringen. Danach sollen Sojus-2.1 eingesetzt werden.

Schwierige Gesprächslage

Am 29. August war ein 1,7 Millimeter breites Bohrloch in der Raumkapsel entdeckt worden, durch das Luft entwich. Das Loch wurde gestopft, aber wer es gebohrt hat, ist unbekannt. Befeuert von einer Bemerkung des Roskosmos-Chefs Dmitri Rogosin verbreiteten russische Politiker das Gerücht, ein amerikanischer Astronaut habe es gebohrt.

Nasa-Chef Bridenstine hat den Start von Baikonur aus verfolgt. Er teilte mit, er habe mit den Russen eine Fortsetzung der Zusammenarbeit vereinbart. Ob er mit Rogosin gesprochen hat, ist nicht bekannt, es wäre ungewöhnlich. Denn Rogosin ist einer der russischen Politiker, die wegen der Krim- und der Ukraine-Krise auf der Boykottliste der westlichen Staaten stehen. Dennoch hat Russlands Präsident Wladimir Putin ihn zum Roskosmos-Chef gemacht. Raumfahrt ist gerade nicht einfach, auch jenseits der Technik nicht. (mit dpa)