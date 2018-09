Berlin. Der SPD-Abgeordnete und ehemalige baden-württembergische Finanzminister Nils Schmid hat ein besonderes Verhältnis zur Türkei – seine Frau Tülay Schmid hat türkische Wurzeln. Er plädiert für eine Annäherung.

Herr Schmid, Außenminister Maas hat eine Entspannung der Beziehungen zur Türkei avisiert. Ist die Wirtschaftskrise der richtige Zeitpunkt, um Zugeständnisse abzuringen?

Nils Schmid : Es ist bei türkischen Gesprächspartnern deutlich zu bemerken, dass sich die Türkei massiv um eine Wiederannäherung an die EU bemüht. Sie hat mit der Freilassung von deutschen Staatsbürgern auch erste Schritte getan. Das Entscheidende ist, dass die türkische Regierung nicht nur mit Gesten operieren muss, sondern die Lage der Medienfreiheit und der Menschenrechte im Allgemeinen verbessert, und dass der Rechtsstaat unabhängig funktionieren muss. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ausländische Unternehmen Vertrauen fassen, um in der Türkei wieder verstärkt zu investieren. Das Vertrauen ist deutlich angekratzt. Ein baden-württembergischer Mittelständler investiert immer das Geld seiner Familie, nicht das Geld von anonymen Aktionären. Und er wird sich das gegenwärtig dreimal überlegen.

Wie kann Deutschland auf die Türkei zugehen?

Der türkische Finanzminister Albayrak hat eine Erweiterung der Zollunion mit der EU ins Spiel gebracht. Darüber sollten wir diskutieren. Es wäre falsch, das nur als Geschenk an Erdogan zu werten. Deutschland hat dort handfeste Interessen. Eine Modernisierung der Zollunion würde vor allem mehr Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen in der Türkei schaffen. Zum Beispiel haben wir bis heute keinen vernünftigen Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten bei Verstößen gegen die Zollunion. Wenn die Zollunion auf die Ausschreibung öffentlicher Aufträge ausgeweitet würde, wäre die Türkei zu mehr Transparenz vor allem bei Bauaufträgen gezwungen. Hier gab es in der Vergangenheit sehr oft den Verdacht von Korruption und Vetternwirtschaft.

Sie plädieren für eine Erweiterung der Zollunion? Die EU lehnt das ab.

Ich bin dafür, die Gespräche für eine erweiterte Zollunion zu beginnen.

Gibt es für Sie Vorbedingungen, um solche Gespräche zu starten?

Man muss bei Erdogan sehen, dass er immer wieder Kurswechsel vorgenommen hat – gegenüber Russland, gegenüber Israel, auch gegenüber der EU. Wir sollten das Auf-uns-Zugehen der Türkei nutzen, um sie an Europa zu binden. Wir sollten alles dafür tun, um die Fokussierung der deutsch-türkischen Beziehungen auf die Person Erdogan aufzulockern. Knapp 50 Prozent der Wahlberechtigten haben eben nicht Erdogan gewählt. Und auch die haben ein Interesse daran, dass ihr Land nicht immer tiefer in eine Wirtschaftskrise kippt. Darüber hinaus müssen wir immer auf die Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie hinweisen. Stefan Kegel