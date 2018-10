„Das wird ein sehr enges Spiel“

Nach der knappen Pokalpleite gegen die Stuttgarter Kickers will sich der TuS Ergenzingen nachträglich für seine gute Leistung belohnen. Da kommt die Begegnung in der Verbandsstaffel Süd beim FC Rottenburg natürlich gerade recht.Zwar bringt ein solches Derby seine eigenen Gesetze mit, doch sind alle Akteure trotz der harten Spielwoche bis in die Haarspitzen motiviert. „Klar, das Pokalspiel war seh...