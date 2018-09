Debatte über Verteilung der Ratssitze

Die Zahl der Sitze im Sulzer Gemeinderat entspricht seit der Kommunalwahl 2014 eigentlich nicht den laut Hauptsatzung vorgesehenen Mandaten: 18 Plätze sollten es sein, faktisch drängen sich seit viereinhalb Jahren aber 24 Kommunalpolitiker am Ratstisch. Bei den sechs zusätzlich vergebenen Sitzen handelt es sich um Überhangmandate wegen der unechten Teilortswahl.

Die Verwaltung wollte daher in der Sitzung am Montag die Hauptsatzung dahingehend ändern, dass die Sitzzahl ab den Wahlen 2019 wieder auf 18 reduziert wird. Dieses Prozedere ist alle fünf Jahre fällig. Vor der Kommunalwahl 2014 passierte der Vorstoß auf eine Rückkehr von 22 zu 18 Sitzen das Gremium ohne große Debatte.

Ganz anders stellte sich die Diskussion hingegen diese Woche dar. Knackpunkt war, dass die Kernstadt ab nächstem Jahr sieben Vertreter entsenden dürfen soll, was einem Ratsmitglied mehr entspricht als bislang. Dafür soll die Zahl der Vertreter aus Mühlheim von zwei auf einen reduziert werden. Im Mühlheimer Ortschaftsrat hatte dies bereits vergangene Woche zu Unzufriedenheit und Protest geführt.

Ordnungsamtsleiterin Sabrina Glöckler stellte dem Gremium die auf dem Zensus basierenden Berechnungen für die vergangenen drei Wahlen sowie eine Berechnung für ein Ratsrund mit 22 Sitzen vor. Dann bekäme die Kernstadt sogar acht Sitze, Bergfelden als größter Ortsteil drei, Holzhausen und Mühlheim je zwei und die übrigen Stadtteile je einen Sitz. „Die Verwaltung sieht aber keinen Grund, auf 22 Sitze aufzustocken, sondern wir wollen bei 18 Sitzen bleiben“, betonte Glöckler.

Klaussner verliest Erklärung

Die Mühlheimer Ortsvorsteherin Barbara Klaussner verlas eine Erklärung des Ortschaftsrats an die Mitglieder des Gemeinderats. Darin bitten die Ortschaftsräte um die Beibehaltung der zwei Gemeinderatssitze für den Stadtteil mit derzeit 979 Einwohnern. „Wir zweifeln in keinster Weise die Berechnungen der Sitzverteilung an, möchten jedoch im Hinblick auf das Wachstum der Gemeinde die Reduzierung auf nur noch einen Sitz überdenken“. Das Gremium verwies auf den Bevölkerungszuwachs und das entstehende Neubaugebiet „Fischinger Steige II“ und schlug eine Erhöhung der Sitze auf insgesamt 19 vor.

Bürgermeister Gerd Hieber betonte, 18 sei nur die Mindestzahl. „Faktisch haben wir mit Ausgleichssitzen derzeit 24 Mitglieder“, rechnete Hieber vor. Dies sei jedoch eigentlich nur für Kommunen zwischen 20000 und 30000 Einwohnern vorgesehen. Selbst kleine Ortsteile wie Glatt und Dürrenmettstetten haben je zwei Vertreter nach Sulz entsandt.

Dieter Kopp, Ortschaftsrat aus Mühlheim und CDU-Stadtrat, polterte: „Wir haben uns 2016 für die Beibehaltung der unechten Teilortswahl entschieden, und jetzt tritt man die Bürger und die Demokratie durch die Hintertür ins Gesicht“. Stets werde die Gesamtstadt betont, da solle man jetzt die Ortsteile stärken, forderte Kopp.

Heidi Kuhring hielt die Änderung hingegen für akzeptabel: „Klar ist es schmerzlich für Mühlheim, aber durch die unechte Teilortswahl hat jeder Ortsteil seinen Sitz, und nach jeder Wahl werden Überhangmandate verteilt“, verwies die GAL-Stadträtin.

Tobias Nübel sprang Fraktionskollege Kopp bei und sagte im Namen der CDU: „Wir sind mehrheitlich dafür, dass Mühlheim den zweiten Sitz behält wie bisher“.

Hieber verdeutlichte das Problem: „Der Kernstadt reichen angesichts von 4808 Einwohnern sechs Sitze nicht mehr“. Ein Sitzwechsel zwischen der Kernstadt und Mühlheim sei nicht möglich, da die Kernstadt im Vergleich überproportional gewachsen sei.

Hauptamtsleiter Hartmut Walter ergänzte: „Wenn man bei 18 Sitzen bleibt, kriegt die Kernstadt trotzdem sieben Sitze“.

Cornelia Bitzer-Hildebrandt (FWV) bedauerte die Folgen für Mühlheim, sagte aber: „Wir sind der Mathematik unterworfen und benachteiligen Mühlheim nicht“.

Klaus Schätzle (SPD) mahnte: „Wenn wir den Bereich der Mathematik verlassen, kommen wir in den Bereich der Beliebigkeit“.

Zwei Vertagungsanträge von Tobias Nübel und Dieter Kopp kamen nicht zustande.

Bei der Abstimmung sprachen sich zwölf Gemeinderäte für die Neufassung der Hauptsatzung für 18 Sitze aus, sechs stimmten dagegen, drei enthielten sich. Damit wurde die nötige qualifizierte Mehrheit von 13 Ja-Stimmen verfehlt. Das Thema wird daher in der nächsten Sitzung am 8. Oktober erneut auf der Tagesordnung stehen. Denn die geänderte Hauptsatzung sollte bis Januar 2019 rechtskräftig sein.