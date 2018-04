Den BVB besiegt

Die Erstliga-Handballerinnen der TuS Metzingen zogen mit dem 32:28 bei Borussia Dortmund in der Tabelle wieder am BVB vorbei auf den 4. Platz. Delaila Amega war mit acht Treffern beste Werferin der Partie. „Es war wichtig, dass wir Dortmund nicht auf drei Punkte davonziehen ließen. Jetzt wollen wir am Samstag auch gegen Bietigheim unsere Chance nutzen“, sagte Metzingens Manager Ferenc Rott. Bieti...