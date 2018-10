Den Nachwuchs locken

Kostenlose Kugelschreiber, Fruchtgummis und Schlüsselanhänger: Bunte Werbegeschenke sollten das Interesse der Schülerinnen und Schüler befeuern. Gestern ging der Berufsinformationstag (BIT) im Tübinger Landratsamt in die elfte Runde. Der BIT bietet Schülern, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, die Möglichkeit, sich einen Überblick über Ausbildungen und duale Studiengänge zu verschaffen. Hierfür hatten über 60 Aussteller ihre Stände aufgebaut, um den potenziellen Nachwuchs über ihre Branchen zu informieren.

„Vor allem über die Pflege wird meistens nur berichtet, wenn’s gerade nicht so gut läuft“, sagte Ute Reichelt, die an einem Stand über Pflegeberufe informierte. Die Messe sei somit eine gute Möglichkeit, auch die Vorzüge des Fachs anzusprechen. „Ab 2020 wird es eine neue Pflegeausbildung geben. Wir hoffen, dass wir junge Menschen für die Branche motivieren können.“

Auch das Handwerk sucht Nachwuchs: Louis Beck war anwesend, um den Beruf des

Zimmerers zu promoten. „Wir wollen Leute fürs Fachwerk anwerben.“ Er hoffe auf das Interesse der Schüler.

„Wir rechnen heute mit 2000 bis 2500 Schülern“, sagte Daniela Wildermuth vom Landratsamt, die für die Organisation des BIT verantwortlich ist. „Vergangenes Jahr war vormittags die Hölle los, deshalb haben wir es dieses Mal so koordiniert, dass die Gruppen über den Tag verteilt kommen.“

Nicht nur die Stände boten den Ausstellern eine Bühne; es gab über den Tag verteilt auch Vorträge, bei denen die großen Ausbilder der Region zu Wort kamen. So referierten etwa Vertreter des Universitätsklinikums Tübingen zum Thema „Ausbildungsberufe mit Zukunft“, und Mitarbeiter des Europa-Instituts stellten vor, wie man „mit Sprachen weltweit Karriere machen“ kann.

Um die Besucher motiviert

zu halten, boten die Veranstalter Verlosungen an: Zu gewinnen

gab es Tablets. Dennoch war die Stimmung unter den Schülern

gemischt:

„Ich fühle mich schon ein bisschen hergeschleppt“, fand eine junge Besucherin. „Aber auf der anderen Seite ist das auch einfach mal nötig.“ Die Messe trage dazu bei, dass man sich der Frage stelle, was denn nach der Schulzeit komme. „Viele meiner Mitschüler schieben das ganz schön lange auf, obwohl der Abschluss immer näher rückt.“

Ein weiterer Schüler kritisierte seine Altersgenossen: „Für manche Leute geht es hier nur darum, sich heute vor dem Unterricht zu drücken und irgendwelche Werbegeschenke abzustauben.“ Wenn es eine solche Messe schon gebe, solle man die Chance doch nutzen und sich Gedanken machen. „Und wenn man nach so einem Tag schon mal weiß, was man nicht werden will, ist das zumindest ein Anfang.“