Der Dominator ist am Ziel

Herren-Verbandsliga: SSV Reutlingen – TTC Mühringen 5:9. Gegen den Tabellenvorletzten Reutlingen wollten die Mühringer Herren I unbedingt nochmal alles geben und punkten, um sich die Chance auf den Relegationsplatz und Klassenerhalt in der Verbandsliga zu wahren. In den Doppeln lief es nicht so gut wie die letzten Male und es konnte nur das Doppel Eins Markus Teichert/Attila Namesztovszki für Müh...