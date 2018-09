Der „Endeavour“ auf der Spur

Newport. Über 25 Jahre hatten Forscher nach dem historischen Schiff „Endeavour“ gesucht. Mit der legendären Bark war der Brite James Cook 1770 der Erste gewesen, der an der Botany Bay im heutigen Sydney anlegte und Australien für die britische Krone beanspruchte.

Das Schicksal des Schiffes hatte Forscher weltweit beschäftigt. Bekannt war, dass es 1778 irgendwo vor Rhode Island an der US-Nordostküste versenkt worden war. Damals war es Teil einer Kriegsblockade während des Unabhängigkeitskrieges gewesen und nicht mehr unter dem Namen „Endeavour“, der soviel wie „Bemühen“ bedeutet, gefahren.

Fundort eingegrenzt

Bereits 2016 hatte das Rhode Island Projekt für Meeresarchäologie (Rimap), das nach dem Schiff suchte, gemeldet, dass eines von 13 Schiffen, die Archäologen an neun Stellen in der Region gefunden hatten, die „Endeavour“ sein könne. Doch erst jetzt ist das Rätsel mit hoher Wahrscheinlichkeit gelöst und die „Endeavour“ identifiziert. Zuletzt wurden unter Wasser Holzproben genommen und Kanonen vermessen, um sie mit alten Berichten abzugleichen.

Das Wrack liegt unmittelbar vor der Küste nahe dem Ort Newport im Staat Rhode Island, das etwa anderthalb Autostunden südlich von Boston liegt.

Auf einer Pressekonferenz am Wochenende berichteten Rimap-Vertreter, dass an der Stelle, die die Archäologen „Kerry Site“ nennen, 10 000 Bilder aufgenommen wurden, um eine 3D-Ansicht des Wracks zu erstellen. Zwei Schiffe seien am Ende infrage gekommen, das größere wird für die „Endeavour“ gehalten.

James Cook. Foto: dpa

„Wir können sagen, wir wissen, welches es ist“, sagte Kathy Abbass, Direktorin von Rimap, bereits vor der Pressekonferenz dem „Sydney Morning Herald“. Das sei aufregend, denn: „Dieses Schiff hat für Menschen auf der ganzen Welt eine Bedeutung.“ Trotz der Zuversicht der Archäologen betonte Abbass, dass ein definitiver Nachweis erst nach Hebung des Schiffes stattfinden könne, wenn man das Holz teste.

„Falls wir bestätigen können, dass das Holz aus Großbritannien stammt, wäre das ein ziemlich eindeutiger Fall“, sagte James Hunter, Archäologe des Australian National Maritime Museums. „Aber wir müssen auch noch andere Beweise anschauen wie die Bauweise.“ Es ist unklar, wie gut das Wrack erhalten ist, da sich Eichen- und Kiefernholz nach mehr als 200 Jahren unter Wasser stark zersetzt haben dürfte.

Die Archäologen hoffen, die Überreste des Wracks im kommenden Jahr heben zu können. So könnten sie – sollten die etwa viermonatigen Tests positiv ausfallen – pünktlich zum 250. Jahrestag der Ankunft Cooks in Australien 2020 ausgestellt werden. Das Schiff ist auch für die USA, England und Neuseeland historisch bedeutsam, in Australien schlug die Entdeckung besonders hohe Wellen. Es könnte zu einem Streit darüber führen, in welchem der drei Länder es später einmal untergebracht werden soll.

Der britische Marineoffizier James Cook hatte das Kommando der „Endeavour“ 1768 übernommen. Cook war damals für seine Navigationsfähigkeiten in ganz England geschätzt. Sein offizieller Auftrag lautete, für astronomische Messungen den Durchgang der Venus vor der Sonnenscheibe – den „Venustransit“ – auf Tahiti zu beobachten. Und: Er sollte den noch immer sagenumwobenen Südkontinent finden, von dem man annahm, dass er das logische Gegengewicht zur Landmasse im Norden bilden würde.

Dreimaster 1778 versenkt

Nachdem Cook Plymouth im August 1768 verließ, segelte er zunächst durch die Pazifikinseln, bevor er im September 1769 in Neuseeland ankam. Als er schließlich im April 1770 im Osten Australiens landete, nahm er das Land für die britische Krone in Anspruch.

1775 wurde die „Endeavour“ schließlich verkauft und in „Lord Sandwich“ umbenannt. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges kam das Schiff als britischer Truppentransporter zum Einsatz und wurde 1778 schließlich vor Rhode Island versenkt.

Ein Nachbau der „Endeavour“ wird im Australian National Maritime Museum in Sydney ausgestellt. Außerdem befindet sich ein Bild des Schiffes auf der neuseeländischen 50-Cent-Münze, auch das Nasa-Space Shuttle „Endeavour“ wurde nach dem Schiff von James Cook benannt.