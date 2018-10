Der Fuchs wird gehäutet

Plötzlich wird es ernst, sehr ernst mitten in der Komödie. Colomba löst sich aus den übergriffigen Armen ihres Vergewaltigers Volpone und tritt an die Bühnenkante. Dort sagt Ute Schweikert: „Also, das ist immer noch so. Es wird gelacht, wenn einer Frau Gewalt angetan wird, wenn sie zum Opfer wird. Das Stück ist 400 Jahre alt.“ Der Hieb sitzt, das Publikum hält den Atem an. Spontaner Applaus. Die ...