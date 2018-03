Der Horber Verhandlungs-Marathon

Zehneinhalb Stunden tagte am Dienstag das Horber Amtsgericht. Grund für diesen Sitzungsmarathon waren vier Referendare, denen der frühere Direktor in Horb und jetzige Staatsanwalt Achim Ruetz die Gelegenheit bot, jeweils zwei Mal in einem richtigen Strafprozess zu plädieren.18.50 Uhr. Auf 20 Minuten hat sich die Verzögerung aus den acht vorausgehenden Sitzungen summiert, als Amtsgerichtsdirektor ...