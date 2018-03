Der „Karlebubi“ war ein Empfinger

Karl Lehmann kam 1936 in Sigmaringen zur Welt. Seine Kindheit verbrachte er – zum großen Teil – in Veringenstadt. Er war von 1983 bis 2016 Bischof von Mainz und von 1987 bis 2008 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. 2001 erhob ihn Papst Johannes Paul II. zum Kardinal. Gestern ist Lehmann an den Folgen eines Schlaganfalls im Mainzer Bischofshaus verstorben.Einen Wimpernschlag seines junge...