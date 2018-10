Der Müdigkeit getrotzt

Viel Zeit bleibt den deutschen Volleyballerinnen nicht, um die Akkus wieder aufzuladen. Nach dem Kraftakt zum 3:1-Erfolg (25:23, 25:27, 29:27, 25:22) gegen Puerto Rico benötigt das Team von Bundestrainer Felix Koslowski bei der Weltmeisterschaft in Japan noch einen Sieg, um das Ziel Top Ten zu erreichen.

Zum Abschluss der Zwischenrunde geht es heute – zur deutschen Frühstückszeit – gegen die Dominikanische Republik. „Da wollen wir nochmal drei Punkte machen und uns mit einer guten Leistung verabschieden“, sagte Diagonalangreiferin Louisa Lippmann, die trotz durchwachsener Leistung 25 Punkte erzielte. „Wir haben uns die Möglichkeit erarbeitet, auf Platz fünf in der Gruppe zu bleiben, das müssen wir jetzt auch bestätigen“, sagte Spielführerin Maren Fromm, die mit ebenfalls 25 Punkten ihre beste WM-Turnierleistung brachte.

Gegen Puerto Rico, das gerade in der Abwehr eine großartige Leistung zeigte, tat sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ungewohnt schwer. Doch sie ließ nicht locker – und wurde dafür am Ende belohnt. „Es war ein großartiger Kampf. Meine Spielerinnen haben immer an einen Erfolg geglaubt“, sagte der gebürtige Schweriner Koslowski: „Wir haben zwar nicht unser allerbestes Spiel gezeigt, es war aber trotzdem eine sehr gute Leistung.“

Gewaltige Belastung

Die deutsche Mannschaft wirkte müde, die Belastung war den Spielerinnen im achten Spiel binnen zwölf Tagen deutlich anzumerken. „Es war unheimlich schwer, die Punkte zu machen“, sagte Lippmann: „Wir sind überglücklich, dass wir das geschafft haben.“ Die derzeit beste Angreiferin der WM hatte ungewohnte Probleme und konnte zunächst nichts Zählbares beisteuern.

Für die 24 Jahre alte Lippmann sprang Deutschlands Kapitänin Fromm in die Bresche. Die 32-Jährige spielte ihre ganze Routine aus und sorgte mit viel Übersicht nicht nur für erfolgreiche Angriffe, sondern auch für die nötige Ruhe im Team. Im dritten Durchgang war es dann Lippmann, die den vierten Satzball zur 2:1-Führung verwandelte und Deutschlands Volleyballerinnen auf die Siegerstraße brachte.

Nun gilt es, gegen die Dominikanische Republik noch einmal alle Reserven zu mobilisieren. „Das wird genau so ein heißes Spiel wie heute. Physisch sind sie nochmal eine andere Hausnummer“, sagte die 277-malige Nationalspielerin Fromm. Nach fünf Siegen und drei Niederlagen liegt die deutsche Mannschaft in der Gruppe E mit 14 Punkten auf dem fünften Rang vor dem kommenden Rivalen (13), Puerto Rico (6) und Mexiko (3).

Die Qualifikation für die Top-Sechs-Runde war für die DVV- Spielerinnen nach der 0:3-Niederlage gegen Europameister Serbien am vergangenen Montag bereits nicht mehr zu erreichen.