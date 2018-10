Der Zwei-Meter-Turm im Sturm

Sie gelten als Volkskrankheit, fast jeder dritte Deutsche klagt mindestens einmal pro Jahr darüber und oft trifft es dabei die besonders großen Menschen: Rückenschmerzen. Von denen blieb auch Vollmaringens Zwei-Meter-Turm im Sturm, Kevin Grimm, nicht verschont. Sie trafen den 23-Jährigen in der Jugend sogar so hart, dass er schon bei den Ergenzinger A-Junioren seine Kickschuhe an den Nagel hängen musste.

„Das war schon richtig bitter. Ich hatte Probleme mit dem Steißbein und die haben dann auf die Beine abgestrahlt. Immer wieder ein Muskelfaserriss im Oberschenkel oder sonst was. Es ging einfach nicht mehr“, erzählt Grimm. Ganze drei Jahre wurde der Stürmer deshalb nicht mehr auf dem Platz gesehen. „Das hat mir schon gefehlt, aber ich habe mich mit Radfahren und Schwimmen fit gehalten“, sagt der 23-Jährige. Fußball aktiv im Verein war in Vergessenheit geraten – bis Vollmaringens Lars Wiedmann seinen Kumpel doch wieder für seine Leidenschaft begeistern konnte.

Jeden Abend Rückentraining

„Er hat öfter gefragt und mich überzeugt“, erzählt Grimm. 2015 zur ersten Vollmaringer Saison im Bezirksoberhaus war dann auch der Stürmer Teil des Kaders. Bereut hat der 23-Jährige diesen Schritt bis heute nicht: „Das ist echt eine coole, junge Truppe und es macht richtig Bock.“

Aber wirklich problemlos verliefen für Grimm die Anfangsjahre bei Vollmaringen nicht: „Ich konnte eigentlich nie oft spielen, hatte immer wieder Probleme mit dem Rücken. Auch in der vergangenen Saison habe ich nur in der Rückrunde ein bisschen gespielt“, erzählt der 23-Jährige. In der aktuellen Saison ist aber plötzlich alles anders: Von Rückenschmerzen keine Spur. „Dieses Jahr konnte ich auch zum ersten Mal die Vorbereitung voll durchziehen. Es läuft alles reibungslos“, sagt Grimm glücklich. Jeden Abend 30 Minuten Rückentraining machen es möglich.

Ohne Schmerzen kann der Stürmer nun auch sein komplettes Potenzial abrufen. Bestes Beispiel: Der 3:0-Sieg gegen Freudenstadt am Sonntag, als Grimm mit einer Torvorlage und einem eigenen Treffer maßgeblich am Überraschungserfolg beteiligt war. Das Geheimrezept? „Zwei Brezeln und später Nudeln mit Pesto – ich habe gut gefrühstückt“, sagt Grimm scherzend.

Abgesehen von den früheren Rückenproblemen bringt Grimms Zwei-Meter-Körpergröße auf dem Feld aber auch Vorteile mit sich: „Ich kann den Ball gut abschirmen und bin auch im Dribbling gut“, sagt er. Auch Vollmaringens Trainer Michele Klarner ist voll des Lobes für seinen Stürmer: „Kevin ist ein exzellenter Fußballer, der exzellente Bälle spielt. Wenn er fit ist, ist er für uns fast unersetzbar.“

Grimm sieht sich selbst als hängende Spitze: „Ich bin nicht der typische Stoßstürmer, sondern lasse mich gerne zurückfallen und spiele mit“, sagt er. Mit seinem starken linken Fuß sorgt er immer wieder für Torgefahr, auch wenn ihm in der aktuellen Spielzeit erst drei Treffer gelangen. Fest steht für Grimm: „Zweistellig will ich auf jeden Fall treffen.“ Doch auch als Vorlagengeber glänzt der 23-Jährige: Am Sonntag gegen Freudenstadt bediente er seinen Teamkollegen Nico Nesch mit einer mustergültigen Flanke, die am Ende zur wichtigen Führung vor der Pause führte.

Mit Vollmaringen strebt er in dieser Saison einen einstelligen Tabellenplatz an. „Und wir wollen guten Fußball spielen, uns auch mal was trauen“, sagt Grimm. Dafür müssten er und seine Mitspieler aber noch konstanter und abgezockter auftreten. Grimms persönlicher Wunsch kommt aufgrund seiner Vergangenheit nicht überraschend: „Ich will verletzungsfrei bleiben.“

Wenn ihm das gewährt wird, könnte der 23-Jährige noch enorm wertvoll für Vollmaringen werden. Am Sonntag hat Grimm gezeigt, was in ihm steckt. Und mit einem gesunden Rücken ist vielleicht bald der nächste vermeintliche Favorit fällig. Übersehen werden kann Grimm von den gegnerischen Verteidigern jedenfalls nicht.